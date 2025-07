Mattarella ricorda il commissario Beppe Montana | simbolo dello Stato contro la mafia

Commemorato questa mattina il commissario Beppe Montana, ucciso da Cosa nostra il 28 luglio 1985. Alla cerimonia che ricorda il quarantesimo anniversario dell’omicidio di mafia ha partecipato il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, che ha deposto una corona di alloro sulla stele che ricorda il sacrificio del giovane funzionario. Il cappellano della polizia di Palermo, don Massimiliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella ricorda il commissario Beppe Montana: simbolo dello Stato contro la mafia

"Oggi, a quarant’anni dall’assassinio del commissario Beppe Montana, è doveroso fermarsi, ricordare e rendere omaggio a un uomo che ha incarnato il volto più coraggioso dello Stato. Montana non fu solo un brillante investigatore, ma un simbolo della lotta Vai su X

GIORNATA DEL DONO IN MEMORIA DI MONTANA E LIZZIO: UNA TESTIMONIANZA DI IMPEGNO CIVILE Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la “Giornata del Dono” dedicata alla memoria del Commissario Beppe Montana e dell’Ispettore Gi Vai su Facebook

Schifani, la Sicilia onesta non dimentica e ricorda Montana - "Ricordiamo con profonda commozione Beppe Montana, giovane e valoroso commissario della Squadra mobile di Palermo, assassinato dalla mafia a Porticello il 28 luglio 1985. Segnala ansa.it