Maternità immigrazione e crimine in una serie intensa con Demet Özdemir ed Engin Akyürek

C ’è una nuova serie turca su Canale 5. Da oggi, lunedì 28 luglio alle ore 15.45 debutta Io sono Farah – storia intensa e drammatica con protagonista l’amatissima Demet Özdemir, già conosciuta dal pubblico italiano per i suoi ruoli in DayDreamer, con Can Yaman, My Home My Destiny e La ragazza e l’ufficiale. Con lei, il connazionale Engin Akyürek, oggi attore di fama internazionale, nominato agli Emmy nel 2015 come miglior attore per Kara Para A?k ( Black Money Love su Netflix). Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › Fan di “DayDreamer” e Can Yaman? Ecco 10 serie turche per sentirvi ancora più vicino a lui Io sono Farah, nuova serie turca Canale 5, trama, cast, quando inizia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maternità, immigrazione e crimine in una serie intensa con Demet Özdemir ed Engin Akyürek

In questa notizia si parla di: serie - intensa - demet - özdemir

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-16, Serie A basket 2025 in DIRETTA: sfida subito intensa ed equilibrata alla Segafredo Arena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-23 Non trema la mano a Shengelia dalla ‘linea della carità’: 2/2 e -9 Virtus.

True crime Netflix: la serie intensa e inquietante che tutti adorano - una serie documentaristica intensa e sconvolgente: il true crime di Netflix che sta facendo discutere.

My hero academia svela aggiornamenti importanti sulla finale intensa della serie - La produzione dell’ultima stagione di My Hero Academia è in pieno svolgimento, con aggiornamenti provenienti dai doppiatori che indicano un livello di intensità mai visto prima.

Dopo vari rinvii, finalmente da lunedì alle 15:45 arriva su Canale 5 "Io sono Farah", la nuova serie turca che segna il ritorno in TV dell’amatissima #DemetÖzdemir! Farah è una giovane iraniana arrivata clandestinamente a Istanbul per salvare suo figlio mal Vai su Facebook

Io sono Farah: dal 28 luglio su Canale 5 la nuova serie con Demet Özdemir; «Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5; Dall'Iran alla Turchia per necessità, con un figlio malato e un amore da evitare: su Canale 5 inizia oggi Io sono Farah.