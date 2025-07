Masters 1000 Bellucci KO a Toronto | l’azzurro costretto a ritirarsi

Mattia Bellucci dice subito addio al Masters 1000 di Toronto: l’azzurro costretto a ritirarsi nel corso del terzo set contro Gaston. Nella giornata di oggi ha preso il via il Masters 1000 di Toronto, il primo dei grandi tornei sul cemento. Tanti gli italiani che prenderanno parte all’Open del Canada, che ha però perso alcuni dei suoi protagonisti principali: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno infatti deciso di allungare il loro periodo di recupero, concentrandosi sui prossimi tornei. I primi azzurri a scendere in campo, nella giornata di oggi, sono Mattia Bellucci e Matteo Gigante. 🔗 Leggi su Sportface.it

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open - Sinner salta Toronto. Il tennista azzurro ha annunciato oggi, domenica 20 luglio, che non parteciperà al Masters 1000 canadese, in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: quando tornerĂ in campo il numero uno al mondo - Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, dopo la vittoria di Wimbledon, preferisce recuperare energie: quando tornerĂ in campo il tennista italiano.

Sorpresa Jannik Sinner: forfait per il Masters 1000 di Toronto. Posticipato il rientro - Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Toronto, che andrĂ in scena sul cemento della localitĂ canadese dal 27 luglio al 7 agosto.

Mattia Bellucci non può nulla contro il padrone di casa, Cameron Norrie passa in tre set ? BMW Italia Vai su Facebook

