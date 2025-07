Mai rischiare sulla sicurezza. Questo l’appello che arriva da Luigi Ciannilli (foto), giĂ presidente del Comitato sulla sicurezza stradale ’’Paglierini’. Un lungo vademecum, riassunto in punti, in periodo di vacanze e partenze. ’"Se percorrete una strada sconosciuta – spiega –, raddoppiate o triplicate i vostri livelli di attenzione. Soprattutto se notate che la segnaletica è male curata. Non arrestatevi mai all’improvviso, se vi accorgete all’ultimo di aver raggiunto e superato la meta, soprattutto se la strada è molto trafficata. Evitate, per la stessa ragione, le svolte a “sinistra”. Il Codice non le vieta ma è assai piĂą prudente fare qualche centinaio di metri in piĂą e servirsi di una rotatoria o incrocio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Massima prudenza sulle strade: cosa fare"