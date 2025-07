Massara pensa all’attacco Fabio Silva ipotesi viva | concorrenza dalla Bundesliga

Le prime amichevoli prestagionali hanno messo in mostra l’ottimo impatto avuto da Evan Ferguson, a segno con la rete decisiva anche nell’ultimo match disputato dalla Roma contro il Kaiserslautern. Il reparto offensivo giallorosso resta però ancora da completare, con diversi punti di domanda che andranno risolti il prima possibile da qui al termine della finestra estiva di mercato. Uno su tutti è legato al futuro di Artem Dovbyk, la cui permanenza nella Capitale non sarebbe ancora certa, con Massara pronto a valutare il possibile arrivo di offerte importanti. Possibile cessione dell’ucraino a parte, il direttore sportivo della Roma sarebbe però al lavoro anche per cercare di completare l’attacco, dove il profilo di Nusa sarebbe in cima alla lista giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Massara pensa all’attacco, Fabio Silva ipotesi viva: concorrenza dalla Bundesliga

In questa notizia si parla di: massara - pensa - attacco - fabio

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - Massara ritorna in Serie A? Il direttore sportivo ex Milan lascia il Rennes: rescissione consensuale con i francesi Frederic Massara lascia ufficialmente il Rennes dopo meno di un anno: il club francese e il dirigente italiano hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto iniziato nel luglio 2024.

Mille euro in più per i deputati, la proposta di Fratelli d’Italia per aumentare gli stipendi Fratelli d’Italia sotto accusa dopo l’ordine del giorno di Fabio Rampelli di equiparare lo stipendio dei deputati a quello dei senatori: per il Movimento 5 Stelle è un attacco all Vai su Facebook

Massara pensa all’attacco, Fabio Silva ipotesi viva: concorrenza dalla Bundesliga; Roma, per l’attacco si pensa a Fábio Silva. Torna di moda Paixão: le ultime.

Da Paixao a Fabio Silva fino a Nusa: tutti i nomi per l'attacco della Roma - Perché tutto il mondo pallonaro (agenti in primis) sa che la Roma farà un investimento molto importante per l’ attaccante esterno di piede dest ... msn.com scrive