MASCHIO GASPARDO investe in LYNX AG azienda statunitense di Churdan Iowa e avvia la produzione di seminatrici di grandi dimensioni negli Stati Uniti

MASCHIO GASPARDO, gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, entra nel capitale di LYNX AG LLC, azienda statunitense di Churdan (Iowa) specializzata in tecnologie per la semina su sodo, perfettamente complementari alla propria gamma. Contestualmente nasce MASCHIO GASPARDO USA INC, joint-venture con sede sempre in Iowa, che svilupperà e produrrà seminatrici di precisione di grande formato per il mercato nordamericano. MASCHIO GASPARDO NORTH AMERICA INC, presente dal 2004 con la filiale di DeWitt (Iowa), rafforza così la propria presenza investendo in una delle aree più strategiche del continente per l’agricoltura estensiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MASCHIO GASPARDO investe in LYNX AG, azienda statunitense di Churdan (Iowa) e avvia la produzione di seminatrici di grandi dimensioni negli Stati Uniti

