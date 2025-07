Martinenghi | Ho passato la notte in bagno volevo ritirarmi Ma ora sono al settimo cielo

L'azzurro, medaglia d'argento nella finale dei 100 rana: "Penso di aver avuto un'intossicazione alimentare, ero vuoto stamattina. Ma era un'opportunitĂ da non sprecare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martinenghi: "Ho passato la notte in bagno, volevo ritirarmi. Ma ora sono al settimo cielo"

In questa notizia si parla di: martinenghi - passato - notte - bagno

Martinenghi non si regge in piedi dopo l’argento ai Mondiali: “Ho passato tutta la notte in bagno” - Martinenghi ha conquistato l'argento nei 100 rana ai Mondiali di Singapore ma la vigilia della finale del nuotatore italiano non è stata delle migliori, poichĂ© è stato vittima di un'intossicazione alimentare: "Stamattina volevo ritirarmi".

Martinenghi non si regge in piedi dopo l'argento ai Mondiali: Ho passato tutta la notte in bagno; Martinenghi: Ho passato la notte in bagno, volevo ritirarmi. Ma ora sono al settimo cielo; Martinenghi d’argento nei 100 rana al Mondiale di Singapore: “Ho passato tutta la notte in bagno.

Martinenghi: "Ho passato la notte in bagno, volevo ritirarmi. Ma ora sono al settimo cielo" - L'azzurro, medaglia d'argento nella finale dei 100 rana: "Penso di aver avuto un'intossicazione alimentare, ero vuoto stamattina. Come scrive gazzetta.it

Martinenghi non si regge in piedi dopo l’argento ai Mondiali: “Ho passato tutta la notte in bagno” - Martinenghi ha conquistato l'argento nei 100 rana ai Mondiali di Singapore ma la vigilia della finale del nuotatore italiano non è stata delle migliori ... Segnala fanpage.it