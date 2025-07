Martinenghi è argento nei 100m rana Ceccon bronzo nei 50m farfalla ai Mondiali nuoto Singapore 2025

L'talia arricchisce il medagliere con altre due medaglie ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Nicolo' Martinenghi è argento nei 100m rana, mentre Thomas Ceccon ha centrato il bronzo nei 50 m farfalla. MARTINENGHI E' ARGENTO NEI 100m RANA: LA GARA Dopo il brivido vissuto nella semifinale, con la momentanea squalifica dalla finale e poi cancellata, il campione varesino si è confermato ai vertici andando a prendersi l'argento nei 50m rana pur non essendo in perfette condizioni fisiche. Partenza subito aggressiva da parte dell'azzurro che è uscito per primo prendendo un certo margine su Qin Hayang nella prima vasca, per poi affrontare la virata al comando.

