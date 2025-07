Niccolò Martinenghi ha conquistato un incredibile argento nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Ha mostrato una gara strepitosa, fermando il cronometro a 58.58 secondi. Il cinese Qin Haiyang ha vinto l’oro con 58.23 secondi, mentre il kirghiso Denis Petrashov ha ottenuto il bronzo in 58.88 secondi. L’altro italiano in gara, Ludovico Viberti, ha concluso la sua prestazione al quinto posto con 59.08 secondi. Questo è il quarto podio mondiale consecutivo per Martinenghi, un risultato che include un oro e ben tre argenti. Nonostante l’ennesimo successo, l’atleta classe 1999 di Varese ha espresso insoddisfazione, dichiarando: “Non stavo bene, non sono contento di quello che ho fatto”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Martinenghi distrutto in diretta tv: “Scusatemi, non ce la faccio più a stare in piedi”. Cosa è successo!