Martinenghi d' argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore tra poco Ceccon | orario e dove vedere la gara in chiaro tv e streaming Il programma del 28 luglio

Tanto azzurro in vasca oggi, lunedì 28 luglio, ai Mondiali di Singapore 2025. Tre italiani si giocheranno un posto in finale nel nuoto. Thomas Ceccon sarà uno dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore, tra poco Ceccon: orario e dove vedere la gara in chiaro (tv e streaming). Il programma del 28 luglio

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - ceccon - martinenghi

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

Mondiali Singapore, oggi Ceccon e Martinenghi: orario e dove vedere la gara in tv e streaming. Il programma del 28 lu... Vai su X

4x100 sl maschile brillante nelle batterie dei Mondiali di nuoto a Singapore: D'Ambrosio sugli scudi e in finale ci sarà Ceccon Vai su Facebook

Mondiali nuoto Singapore diretta, segui le finali di Ceccon e Martinenghi LIVE; Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali si Singapore, tra poco Ceccon orario e dove vedere la gara in chiaro (tv e...; LIVE Mondiali di nuoto: Martinenghi è d'argento nei 100 rana. Ceccon in finale nei 100 dorso.

Mondiali Singapore, oggi Ceccon e Martinenghi: orario e dove vedere la gara in chiaro (tv e streaming). Il programma del 28 luglio - Tanto azzurro in vasca oggi, lunedì 28 luglio, ai Mondiali di Singapore 2025. Come scrive msn.com

Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie, l’Italia cerca il primo oro - La diretta di oggi, 28 luglio, degli italiani impegnati nelle finali dei campionati del mondo di nuoto a Singapore ... Si legge su fanpage.it