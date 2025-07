Martin scorsese | capolavoro o flop del 1999?

Il cinema di Martin Scorsese rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nella storia della settima arte, grazie a una carriera che ha attraversato oltre cinque decenni di produzione cinematografica. Tra i suoi lavori pi√Ļ discussi e amati, il film del 1999 con Nicolas Cage si distingue per la sua natura controversa e per le forti peculiarit√† stilistiche. Questo articolo analizza le caratteristiche principali di questa pellicola, evidenziando la sua posizione all‚Äôinterno della filmografia del regista e il motivo per cui continua a dividere critica e pubblico. il contesto e lo stile di martin scorsese negli anni ‚Äô90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it ¬© Jumptheshark.it - Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

In questa notizia si parla di: martin - scorsese - capolavoro - flop

Martin Scorsese ricever√† il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, tra i pi√Ļ grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sar√† per la prima volta ospite della sua 71¬™ edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno 2025 dove ricever√† il premio alla carriera.

Martin Scorsese riceverà il Premio alla Carriera al Taormina Film Festival 2025 - Nuova incursione italiana per Scorsese, che approderà in Sicilia per ritirare il premio alla carriera del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno.

√ą morto Samuel French, l’attore scoperto da Martin Scorsese aveva 45 anni - L'attore texano Samuel French, notato da Martin Scorsese e interprete in "Killers of the Flower Moon", √® scomparso a 45 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

'Al di là della vita' è il capolavoro dimenticato di Scorsese (e Schrader); Toro Scatenato è un capolavoro, ecco perché; Toro scatenato torna al cinema: il film di Martin Scorsese per la prima volta in 4K.

Martin Scorsese candidato agli Emmy come attore: la reazione del regista è virale - Il celebre regista è stato nominato per la sua interpretazione di se stesso nella serie The Studio. ilfattoquotidiano.it scrive

Leonardo DiCaprio ha fatto scoprire lo Studio Ghibli a Martin Scorsese (ma col film 'sbagliato') - Che ci crediate o no, è stato Leonardo DiCaprio a far conoscere a Martin Scorsese i film dello Studio Ghibli e il genio di Hayao Miyazaki. Scrive comingsoon.it