Roma - Fino a martedì 29 luglio instabilità diffusa su Adriatiche e Sud, poi graduale miglioramento meteo da giovedì con prevalenza di sole e temperature in rialzo. Domani, martedì 29 luglio, il tempo resterà instabile sul medio Adriatico e al Sud, con rovesci e locali temporali sul Molise, la Puglia garganica e sull’alto basso Tirreno. Le temperature saranno in calo in queste aree, con massime comprese tra 25 e 29?°C. Al Nord, residui piovaschi sui rilievi del Nordest e sulla Romagna, altrove prevale il sereno, con clima più mite e massime tra 24 e 28?°C. Le zone centrali, soprattutto sull’Adriatico, sperimenteranno temporali mattutini in attenuazione nel pomeriggio, con tendenza al rialzo termico e punte fino a 29?°C. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Martedì instabile e fresco, poi le temperature riprendono in tutta Italia