Martedì a Ortona l' ultimo saluto a Sara e al bimbo che portava in grembo

Ortona si stringe attorno alla famiglia e al compagno di Sara Turzo, la giovane avvocata deceduta assieme al bimbo che portava in grembo nella notte fra sabato e domenica in uno scontro fra due mezzi sulla statale 16, nel Barese.I funerali si Sara sono stati fissati per martedì 29 luglio, alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

SARA È MORTA A 33 ANNI IN UN INCIDENTE, ERA INCINTA AL SESTO MESE DI GRAVIDANZA Si chiamava Sara Turzo la donna incinta originaria di Ortona che ha perso la vita nella notte in un tremendo incidente stradale lungo la statale 16, all' Vai su Facebook

