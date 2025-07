Marta Bassino cambia sci! Addio Salomon ufficiale il passaggio a Head

Marta Bassino è reduce da una stagione molto difficile, a conti fatti la peggiore della carriera. Per la prima volta dopo quasi un decennio non ha ottenuto neppure un podio. C’è andata vicina a Sun Valley, proprio nell’ultima gara dell’inverno, ma si è dovuta accontentare del quarto posto. Si è riscontrato un marcato regresso nelle prestazioni di una sciatrice capace di vincere, tra Coppa del Mondo e Mondiali, in tre specialità diverse. Per la verità , la parabola discendente era già stata imboccata nel 2023-24, ma si è fatta viepiù marcata nel 2024-25, conclusosi senza alcuna soddisfazione, neppure estemporanea. 🔗 Leggi su Oasport.it

