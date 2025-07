Marotta sul mercato | Leoni? Ecco cosa faremo

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa di inizio stagione ad Appiano Gentile ha parlato anche di mercato. L'obiettivo Giovanni Leoni per la difesa sembra allontanarsi.

Inter Barcellona, Marotta: «Annata positiva. Questa è come una finale tra due squadre che lo meriterebbero». Poi la promessa sul mercato - Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio della semifinale di ritorno in Champions contro il Barcellona Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Barcellona, Beppe Marotta ha presentato la semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata).

Inter scatenata sul mercato: pensa a un ex Juve per rinforzare la difesa! Marotta si è mosso per effettuare un sondaggio. Vorrebbe regalarlo a Inzaghi prima del Mondiale per Club! - di Redazione JuventusNews24 Inter scatenata sul mercato: vorrebbe quell’ex difensore della Juve per rinforzare la difesa prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio più soldi per l’attaccante Non ci sono Leoni che tengano: il re del mercato dell’Inter si chiama Ademola Lookman. Importante, talmente importante che per lui il club nerazzurro ha deciso Vai su Facebook

