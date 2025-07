Marotta | Lookman? Se non chiudiamo

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante la consueta conferenza stampa di inizio stagione, ha parlato anche di calciomercato e dell'attaccante dell'Atalanta Lookman. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "Lookman? Se non chiudiamo..."

In questa notizia si parla di: marotta - lookman - chiudiamo - presidente

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Ademola Lookman: le ultime sui nerazzurri - di Redazione Calciomercato Inter, la dirigenza milanese valuta le alternative in caso dovesse sfumare Lookman dall’Atalanta: le ultime dal capoluogo lombardo.

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Lookman: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, la dirigenza milanese valuta le alternative in caso dovesse sfumare Lookman dall’Atalanta: le ultime dal capoluogo lombardo.

#Inter, Marotta su Lookman: "Se non chiudiamo a breve, ci sarĂ una scelta differente" #SkySport Vai su X

Lookman-Inter, rilancio da 40 milioni più 2-3 milioni nella parte fissa e con i bonus si potrà salire ancora: giusto spendere questa cifra? Marotta e Ausilio per regalare Lookman a Chivu sono disposti a fare il massimo. Da martedì in poi si apriranno i gior Vai su Facebook

Inter-Lookman, Marotta: 'Chiusura a breve oppure...'; Marotta: Chivu non è una seconda scelta. Trattiamo Lookman, ma se non chiudiamo in 2-3 giorni...; Marotta: Lookman? Se non chiudiamo in due o tre giorni....

Inter-Lookman, Marotta fissa i paletti: verità in due-tre giorni. O si chiude o si cerca altro - Il via ufficiale alla stagione dei nerazzurri: il presidente e il nuovo tecnico Cristian Chivu affiancati nella prima conferenza stampa. Riporta ilgiorno.it

Inter, Marotta su Lookman: "Se non chiudiamo a breve, ci sarà una scelta differente" - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa di inizio ritiro dei nerazzurri, ha parlato di Lookman: "Con Percassi ho scambiato qualche parola, non abbiamo paura di richiede ... Secondo sport.sky.it