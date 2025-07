Marotta e Chivu lanciano la sfida al Napoli | il messaggio a Conte

Marotta e Chivu si sono espressi con ben pochi dubbi riguardo alla lotta Scudetto dell’Inter contro il Napoli. La nuova stagione è alle porte, ma il ricordo dello Scudetto vinto a maggio è ancora nitido per il Napoli. Adesso, per gli azzurri ci si attrezza per provare a confermare questo successo, mentre in casa Inter si sta avviando una mezza rivoluzione, che ha visto l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Proprio oggi, la dirgenza nerazzurra ha inaugurato la nuova stagione con una conferenza stampa in cui sono intervenuti proprio il nuovo allenatore Chivu e il presidente Marotta. Marotta: “Secondi per un centimetro, vogliamo vincere”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

