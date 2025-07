Due mesi trascorsi in Honduras, lontano da casa, dagli affetti e da ogni sicurezza, hanno rappresentato una vera prova, anche dal punto di vista fisico, per Mario Adinolfi durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Al termine di questa avventura intensa, ha dovuto affrontare dei problemi di salute che hanno reso necessario un ricovero immediato presso l’ospedale Santo Spirito di Roma. Ad oggi sta meglio anche se è sotto stretto controllo medico. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. Adinolfi ha parlato così della sua esperienza all’Isola: “ E’ andata molto peggio di quello che mi aspettavo, è stata durissima dal punto di vista fisico ma anche psicologico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Mario Adinolfi: "L'Isola mi ha aiutato a conciliarmi con il passato. Spadino il naufrago più scorretto, Omar il più leale. Ora mi piacerebbe fare l'opinionista in un reality" – Intervista