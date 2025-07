Marino Rabolini riprendono le ricerche dell' escursionista ex dirigente del Comune di Legnano scomparso

Sono riprese le ricerche di Marino Rabolini, l'ex dirigente del Comune di Legnano scomparso lo scorso 12 luglio durante un'escursione a Tavigliano (Biella) verso la Punta del Cravile in alta Valsessera. L'escursione e la scomparsaRabolini, 71 anni, era uscito sabato 12 luglio per una gita in.

Marino Rabolini, mistero sull’ex dirigente legnanese sparito nel nulla - Legnano (Milano), 20 luglio – Tutto inutile: malgrado le ricerche a tappeto di questi ultimi giorni non è stata trovata traccia di Marino Rabolini, il legnanese scomparso da qualche giorno mentre faceva un’escursione nell’area della val Sessera, nel Biellese, e così ai soccorritori impegnati in quella parte di territorio non è restato altro da fare che sospendere, su indicazione della Prefettura di Biella, ogni attività di ricerca.

Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni - Legnano (Milano) – Non si fermano le operazioni di ricerca di Marino Rabolini, 70 anni, ex dirigente dei Servizi sociali del Comune di Legnano, disperso da diversi giorni durante un’escursione nella zona montana tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore, nel Biellese.

