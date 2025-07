Mariavittoria Minghetti | Dopo il GF i pazienti pagano solo per un selfie con me mi chiedono se sono fidanzata

Mariavittoria Minghetti, medico estetico di professione, ha raccontato una situazione che le succede sempre piĂš spesso da quando è finito il Grande Fratello: "Le persone pagano la visita da me solo per farsi una foto e sapere se sono ancora fidanzata con Tommaso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mariavittoria - minghetti - pagano - sono

Mariavittoria Minghetti: nuova avventura professionale dopo il GF - Mariavittoria Minghetti dopo il Grande Fratello torna ad essere una “doc”: il nuovo reel social ammalia i fan .

Mariavittoria Minghetti parla del suo passato. Il profondo invito rivolto ai fan - Mariavittoria Minghetti torna a parlare del suo passato. Il profondo post social . Mariavittoria Minghetti è entrata nel corso degli italiani con la sua spontaneità e genuinità al Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso: pillole di convivenza tra progetti e complicità - Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: pillole di convivenza dopo il Grande Fratello. Ecco cosa è emerso dai social.

«Prendo le distanze dalla ricostruzione sui fatti accaduti nella vicenda ‘Raoul Bova/Martina Ceretti’. Prendo le distanze anche dalla sua accusa nei miei confronti di una presunta estorsione. Ci tengo anche a precisare che non sono indagato, ma semplicemen Vai su Facebook

Mariavittoria Minghetti: Dopo il GF i pazienti pagano solo per un selfie con me, mi chiedono se sono fidanzata; Mariavittoria Minghetti: “Al Gf mi pagano una miseria, prendo 80 euro al giorno”; Grande Fratello: Mariavittoria Minghetti sul suo cachet: “qui pagano una miseria”.

Mariavittoria Minghetti: “Dopo il GF i pazienti pagano solo per un selfie con me, mi chiedono se sono fidanzata” - Mariavittoria Minghetti, medico estetico di professione, ha raccontato una situazione che le succede sempre più spesso da quando è finito il Grande Fratello ... Come scrive fanpage.it

GF, Mariavittoria presa d’assalto sul luogo di lavoro: “Pagano la visita solo per i selfie” - Durante l’intervista nel podcast Book4Beauty, l’ex del GF Mariavittoria Minghetti ha rivelato che sarebbe stata presa d’assalto sul posto di lavoro. Si legge su novella2000.it