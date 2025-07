Maria Sharapova mette in vendita la sua villa | il prezzo è da capogiro

Maria Sharapova pronta a trasferirsi: l’ex stella del tennis mondiale ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles per una cifra davvero folle. Tredici anni fa, quando era nel fior fiore della sua carriera, Maria Sharapova ha preso una decisione importantissima, comune a molti atleti che decidono, ad un certo punto, di canalizzare le proprie entrate in maniera intelligente. Ha comprato casa, ma non un immobile qualunque: dopo una lunga e attenta riflessione, la scelta è ricaduta su una proprietĂ da sogno, con tanto di vista sul mare. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Maria Sharapova mette in vendita la sua villa: il prezzo è da capogiro

Sharapova mette in vendita la villa a Manhattan Beach. Costo? 5,25 milioni