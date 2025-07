Maria Callas | il biopic in onda su Sky Cinema Uno

Il cinema contemporaneo continua a esplorare le vite di figure iconiche del passato attraverso produzioni biografiche e drammatiche di grande impatto emotivo. Tra queste, il film Maria, distribuito nel 2025, si distingue per la sua capacità di ricostruire gli ultimi giorni della celebre soprano Maria Callas. Diretto da Pablo Larraín, questo lungometraggio offre uno sguardo intenso e intimo sulla vita dell’icona musicale, interpretata da Angelina Jolie. La narrazione si concentra sui momenti di crisi, ricordi e desideri irrisolti che hanno segnato la sua esistenza nella Parigi del 1977. regia, produzione e interpreti principali del film Maria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Maria Callas: il biopic in onda su Sky Cinema Uno

Da Lara Croft a Maria Callas, ha vinto tre Golden Globe consecutivi e un Oscar, ma Angelina Jolie è stata anche ambasciatrice dell'Unhcr. - N ata a Los Angeles il 4 giugno 1975, Angelina Jolie ha avuto ed ha ruoli molto diversi fra loro: dalla Lara Croft di Tomb Raider, alla più recente Maria Callas in Maria.

Dimenticate Angelina Jolie! Dalla Grecia arriva Maria - The Unknown Callas - I primi anni della celebre cantante lirica raccontati nella serie greca, in anteprima all'Italian Global Series Festival alla presenza di regista e protagonista.

Fiesole, va in scena Madame: omaggio danzato a Maria Callas - Fiesole (Firenze), 11 luglio 2025 – Appuntamento con la danza al Teatro Romano di Fiesole. Il 15 luglio Lyric Dance Company porta in scena ' Madame ', omaggio danzato a una diva come Maria Callas.

Cinema in terrazza: lunedì 21 luglio a Gussago proiezione del film "Maria", biopic sulla leggendaria cantante lirica Maria Callas. Per approfondire: Vai su Facebook

