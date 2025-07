Margaret Qualley protagonista di un video musicale Lei e il suo alter ego

Margaret Qualley debutta nella musica sotto lo pseudonimo Lace Manhattan, presentando due brani co-scritti con il regista Ethan Coen e prodotti da Jack Antonoff, suo marito e producer pop. I due singoli, intitolati ODDWADD e In The Sun She Lies, sono concepiti per la colonna sonora del nuovo film di Coen, Honey Don't!, in uscita ad agosto 2025. Il progetto nasce sul set del film, dove l'alter ego Lace Manhattan convive con il ruolo di protagonista interpretato da Qualley, una detective privata impegnata in indagini su una chiesa misteriosa. Il video musicale del brano ODDWADD, diretto da Talia Ryder (che nel film interpreta anche il personaggio di Dixie Normus), si presenta come un sogno febbrile in bianco e nero.

