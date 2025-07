Mare sicuro spiagge accessibili | Evitare comportamenti azzardati

Appello ai bagnanti, ai diportisti e a quanti frequentano i lidi pisani perchĂ© osservino le misure di sicurezza e non mettano a rischio l’incolumitĂ propria ed altrui. Arriva dal presidente della provincia di Pisa e sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. "Sono giorni di mareggiate, questi ultimi, – dice Angori – per cui invito cittadine, cittadini e turisti a prestare la massima attenzione alle norme di comportamento in spiaggia a Marina di Vecchiano. Nello specifico è fondamentale tenere d’occhio l’apposizione del colore che indica le condizioni di sicurezza in mare, evitando comportamenti azzardati quando viene issata la bandiera rossa dagli assistenti al salvataggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

