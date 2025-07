Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza

Due mostre per raccontare la danza: da Roland Petit al Mediterraneo che respira Alla Certosa di Padula e nei Musei Archeologici di Pontecagnano ed Eboli, la danza incontra la fotografia in un doppio omaggio al corpo, al mare e alla memoria Valorizzare il dialogo tra fotografia, danza e memoria storica. In quest’ottica si apre alla fotografia con due mostre d’eccezione che affiancano la programmazione performativa della rassegna, trasformando gli spazi culturali in luoghi di visione, ascolto e contemplazione. Venerdì 1 e sabato 2 agosto, nella suggestiva Certosa di San Lorenzo a Padula, prenderanno vita “Hommage Ă Roland Petit” e “Corpi fluidi, confini liquidi”, due esposizioni che si muovono tra la storia del grande balletto internazionale e la ricerca artistica contemporanea, per poi proseguire nelle tappe di Pontecagnano e Eboli nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Zon.it

