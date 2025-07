Mare agitato nel canale di Sicilia | fermi i traghetti Porto Empedocle-Lampedusa

Traghetti fermi oggi a causa del mare agitato nel canale di Sicilia. Niente Sansovino, dunque, questa mattina da Lampedusa a Porto Empedocle e niente Las Palmas questa sera. Le isole Pelagie restano momentaneamente isolate. Impossibile per i turisti presenti a Lampedusa e Linosa spostarsi verso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I tre cadaveri sbarcati a Lampedusa: l'immigrato che s'è gettato in mare era lo scafista - Era lo scafista l'uomo, un nigeriano, che si è gettato in mare, verosimilmente in zona Sar Maltese, sabato mattina, prima che il gommone venisse intercettato e soccorso dal veliero ong Nadir.

Migranti, recuperati in mare a Lampedusa tre corpi: due sono bambini - (Adnkronos) – Due bambini e un'altra persona sono morti in mare durante una traversata. A portare i corpi a Lampedusa, insieme agli altri migranti soccorsi, la ong Resqship a bordo dell'imbarcazione Nadir.

