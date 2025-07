"Questo ragazzo è un fenomeno, ha grandi potenzialitĂ ". Marco Ugolini, esperto allenatore di marcia a livello mondiale, si gode il nuovo exploit del 24enne Andrea Cosi. Il fiorentino, (cresciuto nell’Atletica Firenze Marathon, ora ai Carabinieri), sulla strada dei Mondiali di Tokyo a settembre, continua nel suo straordinario percorso di crescita, cogliendo il suo primo successo internazionale individuale assoluto nella 20 chilometri di marcia alle Universiadi di Bochum, in Germania. Cosi chiude in 1h19:48, con venti secondi di vantaggio nei confronti del giapponese Atsuki Tsuchiya (1h20:08), terzo l’ucraino Mykola Rushchak (1h20:10) Dopo essere salito sul podio individuale in due occasioni agli Europei U23, bronzo nel 2021 e argento nel 2023, Cosi festeggia il primo posto con il record delle Universiadi e con la terza gara in carriera sotto l’ora e venti, una conferma a un paio di mesi dalla brillante quarta piazza in 1h18:43 agli Europei a squadre di Podebrady dove è diventato il quarto italiano di sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marcia. Universiadi 2025: vittoria e record di Andrea Cosi nella 20 chilometri