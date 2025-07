Marchestorie Show con i New Trolls e Roberta Giallo a Macerata

MACERATA - Countdown per Marchestorie Show – Aspettando il Festival, con la grande musica live dei New Trolls la storica band italiana e la cantautrice Roberta Giallo con tanti ospiti, ad ingresso libero, mercoledì 30 luglio alle ore 21 a Macerata in Piazza della LibertĂ .Il secondo di cinque. 🔗 Leggi su Anconatoday.it