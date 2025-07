Marche Acquaroli | Fincantieri ad Ancona più che un cantiere

“Lo stabilimento Fincantieri di Ancona è molto più di un cantiere navale: è una leva strategica per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale della nostra regione. È da realtà come questa che le Marche possono crescere, affrontando con forza le sfide di questo periodo storico e invertendo la rotta della transizione economica”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquarol i, è intervenuto all’evento “ Cantieri Aperti – Vista sul Futuro”, organizzato da Fincantieri presso il porto di Ancona, per rimarcare il ruolo strategico dell’industria navale nello sviluppo economico del territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

