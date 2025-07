Manifestazione in piazza Le campane per Gaza Il vescovo | Gridiamo pace

"Gridiamo pace". Questo il monito dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, in occasione della manifestazione “ Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio ”, indetta a livello nazionale e andata in scena ieri alle 22 anche in piazza della Cattedrale. "A Gaza, – così Perego in una nota – come ha ricordato Papa Leone XIV, assistiamo a una barbarie che non risparmia nessuno: bambini, anziani, famiglie, e devasta case, ospedali, scuole, chiese. Insieme gridiamo il nostro basta a questa violenza cieca, che non rispetta neppure le regole della guerra e colpisce senza distinzione. Suoniamo le campane per la pace". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"

In questa notizia si parla di: gaza - gridiamo - manifestazione - piazza

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: Gridiamo pace; Le campane delle chiese forlivesi suonano per chiedere la fine del conflitto a Gaza; Una piazza per la pace: 5 aprile a Roma.

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace" - Tantissime le realtà che hanno preso parte all’evento: "Fermiamo le atrocità". Scrive ilrestodelcarlino.it

«Gaza muore di fame», Brescia fa rumore per alzare l’attenzione - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Come scrive giornaledibrescia.it