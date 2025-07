Mani artificiali a costi contenuti prof Berselli in prima linea

È di Savignano il professor Giovanni Berselli, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti – DIME dell'Università di Genova, e ora figura chiave, Principal Investigator (PI), del progetto altamente originale e innovativo 'Companion' che mira a introdurre tecnologie innovative basate su materiali flessibili di nuova generazione, per la realizzazione di mani artificiali altamente efficienti e accessibili, con una riduzione dei costi stimata fino a cento volte rispetto agli standard attuali. Oltre al settore della robotica umanoide e della manifattura avanzata, le applicazioni potranno estendersi anche all'ambito protesico e alla chirurgia mininvasiva, favorendo l'adozione di queste tecnologie anche nei Paesi a basso reddito e generando benefici concreti sia per l'industria sia per la ricerca scientifica.

