Maltempo trombe marine grandine blackout e allagamenti | flagellata mezza Italia Ragazza di 16 anni muore in scooter sotto il temporale

Maltempo, bombe d'acqua e trombe d'aria: persone intrappolate nelle auto, allagato l'ospedale di Cividale e downburst nel Trevigiano - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta oggi, giovedì 22 maggio, in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Maltempo, tornado e trombe d’aria in Italia: case scoperchiate e danni (VIDEO) - Maltempo, tornado e trombe d’aria in Italia: case scoperchiate e danni (VIDEO) – Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell’Italia nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, trasformando una giornata primaverile in un incubo meteorologico per molti residenti.

