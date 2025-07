Maltempo marcatissimo Le zone più colpite | Sottocorona e la fine di luglio piovosa

Una fine di luglio caratterizzato da un tempo che ha spazzato via il caldo torrido. A fare il quadro della situazione generale del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “Molte nuvole giĂ sull'Italia e non solo. I temporali sono molto attivi sull'Italia, dalle zone in Toscana questi temporali si stanno spostando verso sud ovest, quelli sull'Adriatico si spostano verso verso est”.   Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno dell'esperto meteo: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio, dice che al nord sono giĂ in atto questi fenomeni intensi, con quantitĂ elevatissime di pioggia, un po' meno sulle zone di nord ovest. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Maltempo marcatissimo”. Le zone piĂą colpite: Sottocorona e la fine di luglio piovosa

Cau chiusi di notte da luglio: torna la guardia medica in tre zone - A Bologna si torna indietro, almeno per le ore notturne. A partire da luglio i Centri di assistenza e urgenza, promossi dalla giunta Bonaccini per potenziare l’assistenza territoriale, sospenderanno l’attività notturna nei quartieri Navile, San Lazzaro e Casalecchio di Reno.

Brain Zone Music Festival 2025: dal 3 al 6 luglio a Brenzone sul Garda (VR) - Quattro giorni di concerti sul Lago di Garda con grandi nomi del jazz, funk e musica internazionale. Torna il Brain Zone Music Festival con la sua attesissima IV edizione, in programma dal 3 al 6 luglio 2025 a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona.

Sora, martedì 1 luglio giornata difficile. Alcune zone senza acqua per ore - Quella di domani martedì 1 luglio sarà una giornata molto complicata per gli abitanti di alcuni importanti quartieri della cittadina di Sora in quanto mancherà l'acqua dai rubinetti.

Lunedì molto caldo in riviera Mentre sulla pianura emiliana e quella romagnola centro occidentale il caldo continuerà almeno fino a Mercoledì 23 Luglio, con valori massimi spesso compresi tra +33 e +36 gradi, sulla costa romagnola, in particolar modo tra

