Maltempo lunedì 28 luglio con allerta meteo in 12 regioni per forti temporali e grandinate | dalla Lombardia alla Puglia ecco dove

Maltempo e Ciclone Circe con una perturbazione atlantica in arrivo dall?Europa centrale porterà, a partire dalle prossime ore, un netto peggioramento del tempo sull?Italia.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maltempo, lunedì 28 luglio con allerta meteo in 12 regioni per forti temporali e grandinate: dalla Lombardia alla Puglia, ecco dove

In questa notizia si parla di: maltempo - lunedì - luglio - allerta

Lunedì 5 maggio torna il maltempo - Maltempo in arrivo nelle prossime ore anche sul Piacentino. Il servizio regionale di Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla: «per la giornata di lunedì 5 maggio sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e/o persistenti, più probabili.

Lunedì 5 maggio torna il maltempo - Maltempo in arrivo nelle prossime ore anche sul Piacentino. Il servizio regionale di Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla: «per la giornata di lunedì 5 maggio sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e/o persistenti, più probabili.

Si cercano i dispersi per l'ondata di maltempo di lunedì: piogge torrenziali e temperature gelide hanno colpito la provincia del Capo Orientale - M thatha (Capo Orientale), 12 giu. (askanews) – Sono riprese le operazioni di soccorso in Sudafrica per portare aiuto ai ospravvissuti e cercare dispersi nelle violente alluvioni che hanno colpito il paese.

Piogge e maltempo in arrivo nella Metrocittà Firenze Allerta meteo con codice giallo per lunedì 28 luglio 2025 La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l'allerta meteo emessa dalla Regione Toscana per lunedì 28 luglio 2025, co Vai su X

+++ ALLERTA METEO, ALLARME MALTEMPO ESTREMO: ITALIA A RISCHIO ALLUVIONI LUNEDÌ 28 LUGLIO!!! +++ Vai su Facebook

Maltempo, temporali da Nord a Sud. Allerta gialla in 12 regioni; Maltempo: allerta gialla per temporali fino alle 20.00 di lunedì 28 luglio; Maltempo in arrivo sul Reggiano: piogge, temporali e allerta meteo per lunedì 28 luglio.