Maltempo in Toscana | allerta meteo prolungata fino a martedì

Perturbazione in transito sulla Toscana, con piogge e temporali anche forti specialmente nelle zone meridionali. Miglioramento in serata con residue precipitazioni sull'Appennino fiorentino e aretino. Domani, martedì, isolati temporali nel pomeriggio sull'Appennino.La Sala operativa regionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: toscana - martedì - maltempo - allerta

Maltempo in Toscana: codice giallo per martedì 20, temporali su gran parte della regione - Nuova perturbazione in arrivo, domani martedì 20 maggio 2025, che interesserà anche la Toscana con piogge e temporali L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per martedì 20, temporali su gran parte della regione proviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico esteso fino alla mezzanotte di martedì 20 - Ancora in transito la perturbazione che sta interessando la Toscana, con piogge e temporali fino alla sera di oggi, martedì 20 maggio 2025, e modesta instabilità prevista per domani, 21 maggio L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico esteso fino alla mezzanotte di martedì 20 proviene da Firenze Post.

Poste, martedì 3 giugno sarà sciopero in Toscana. I sindacati: “Mancano 160 sportellisti” - Firenze, 28 maggio 2025 – Disagi in vista negli uffici postali. Per martedì 3 giugno, giorno di ritiro delle pensioni, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale, che avrà ripercussioni anche in Toscana.

Piogge e maltempo in arrivo nella Metrocittà Firenze Allerta meteo con codice giallo per lunedì 28 luglio 2025 La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l'allerta meteo emessa dalla Regione Toscana per lunedì 28 luglio 2025, co Vai su X

? Appena diramata allerta per temporali e frane in Toscana: nelle prossime ore arriva il maltempo - L'ultima previsione Vai su Facebook

Maltempo in Toscana: allerta meteo prolungata fino a martedì; Maltempo in Toscana, allerta gialla prorogata fino a martedì 29 luglio; Maltempo in Toscana: allerta meteo prolungata fino a martedì.