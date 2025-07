Maltempo in Emilia-Romagna | allerta meteo per temporali grandine e rischio trombe marine

Dopo l’anticiclone africano, che nei giorni scorsi aveva portato le temperature oltre i 38 gradi, ecco arrivare il maltempo. Pioggia e freddo fuori stagione stanno colpendo l’Emilia-Romagna in queste ore, con precipitazioni intense e un brusco calo delle temperature che sta costringendo molti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - emilia - romagna - allerta

Maltempo, oggi allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise - Per la giornata di oggi, 13 maggio, è prevista una nuova ondata di maltempo. Dopo una breve tregua anticiclonica che ha regalato all’Italia un fine settimana prevalentemente soleggiato e un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica peggiora nuovamente a causa di un ciclone simil-tropicale, che porterà con sé abbondanti piogge e temporali.

Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo gialla e nuova perturbazione in arrivo - Bologna, 5 maggio 2025 – Notti decisamente più fresche e rischio temporali anche forti: prosegue la forte instabilità meteo che interessa l’Emilia Romagna.

Maltempo, piogge e temporali: allerta arancione in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana - (Adnkronos) – Dopo l’anticipo d’estate, con sole e caldo anche oltre i 30 gradi, un brusco cambiamento meteo porta il maltempo sull’Italia con piogge e temporali dal Nord al Centro e torna l’allerta su alcune Regioni oggi lunedì 5 maggio.

Emilia-Romagna, allerta meteo gialla per maltempo: «Temporali di forte intensità su tutta la regione» Vai su X

Maltempo in Italia, arrivano temporali e pioggia Allerta gialla nel Milanese e in Emilia-Romagna Vai su Facebook

Maltempo in Emilia-Romagna: allerta meteo per temporali, grandine e rischio trombe marine; Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche, inizio settimana con l'allerta. Poi clima più stabile; Emilia-Romagna, allerta meteo gialla per maltempo: «Temporali di forte intensità su tutta la regione».

Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche, inizio settimana con l'allerta. "Poi clima più stabile" - Secondo il metereologo Randi per un nuovo rialzo delle temperature bisognerà aspettare. Come scrive msn.com

Emilia-Romagna, allerta meteo gialla per maltempo: «Temporali di forte intensità su tutta la regione» - Su tutta il territorio regionale è allerta gialla per le forti piogge che interesseranno tutte le province e anche altre regioni settentrionali ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it