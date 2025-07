Maltempo in Abruzzo | a Pescara due voli dirottati autostrade chiuse e danni in diversi comuni

Maltempo in Abruzzo: dirottati due voli su Brindisi e Ancona, chiusa l'uscita Pescara Nord dell’A14 per allagamenti. A Montesilvano cedimenti stradali, trombe marine sulla costa. A Giulianova vietato l’accesso ai parchi per rischio caduta alberi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Maltempo, oggi allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise - Per la giornata di oggi, 13 maggio, è prevista una nuova ondata di maltempo. Dopo una breve tregua anticiclonica che ha regalato all’Italia un fine settimana prevalentemente soleggiato e un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica peggiora nuovamente a causa di un ciclone simil-tropicale, che porterà con sé abbondanti piogge e temporali.

Ancora caldo torrido a Pescara e in Abruzzo, ma è in arrivo il maltempo e un calo delle temperature - Inizio di settimana con il caldo torrido a Pescara dove le temperature nella giornata di lunedì 16 giugno hanno superato i 34 gradi ma anche nella nostra regione il caldo africano avrà le ore contate grazie ad una breve ma a tratti intensa perturbazione.

Sembra che il forte maltempo sull'aeroporto di #Fiumicino stia creando problemi ad arrivi e partenze al #Leonardo da Vinci". Diversi voli #dirottati sull'aeroporto di #Pescara. Diversi altri sono in Holding sul Tirreno e sull'Abruzzo. Vai su X

