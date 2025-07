Maltempo devastante la metro si allaga | una vera e propria cascata il video è spaventoso

Sole, nuvole, pioggia e temporali. Nell'ultimo lunedì di luglio, sulla capitale è scattata una nuova allerta meteo gialla che ha portato forti precipitazioni in più momenti della giornata. In diverse zone della città si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione. Non è mancata neanche la misteriosa schiuma bianca che, puntualmente, ricompare quando Roma viene colpita da nubifragi improvvisi. A preoccupare di più cittadini e turisti è stato quanto accaduto alla stazione Termini, dove si è formata una vera e propria cascata d'acqua nella zona della metro B. L'acqua, scendendo da un muro con forza, ha invaso la banchina, arrivando a scorrere sotto ai binari della metropolitana, proprio mentre numerosi utenti aspettavano il treno.

