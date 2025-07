Maltempo con acquazzone a Francavilla al Mare | chiusi i sottopassi il Comune apre il coc

Sottopassi chiusi a Francavilla al Mare oggi, lunedì 28 luglio, a causa del maltempo che sta interessando la località costiera.Dal Comune il sindaco Russo fa sapere di aver attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio e di aver aperto il coc, il centro operativo comunale.“A causa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - francavilla - mare - chiusi

