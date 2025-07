Maltempo a Parma più di 2 milioni di euro

Sono 23 i cantieri per gli interventi previsti nel Parmense per oltre 2,1 milioni di euro. Â I finanziamenti sono legati alla ricostruzione, dopo i danni causati dal maltempo tra il settembre e l'ottobre 2024. Complessivamente sono 489 i cantieri per un piano da quasi 119 milioni di euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Thunderbolts della Marvel domina il botteghino italiano con 1,8 milioni di euro - Dopo aver sbancato negli Stati Uniti (con 76 milioni di dollari nel fine settimana), Thunderbolts * - nuova variante del format X Men organizzato dalla Marvel come una reunion di alcuni dei suoi più amati supereroi psicopatici - traina anche il botteghino italiano: in cinque giorni incassa al box office 1 milione 816mila euro (per un totale di 2 milioni 385mila euro).

Imperia, evasione fiscale di charter nautici: recuperati 3,6 milioni di euro - A Imperia i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito oltre 40 interventi di natura fiscale nei confronti di imprese di noleggio a breve termine di unità da diporto prettamente battenti bandiera di Paesi a fiscalità privilegiata.

Maltempo, a Parma più di 2 milioni di euro; In arrivo altri 28 milioni per i danni causati dall'alluvione; Maltempo, all'Emilia-Romagna oltre 4 milioni di euro per 64 interventi nei Comuni colpiti.

Alluvione, dalla Regione 120 milioni di euro. Parma (PD): “Finanziati interventi a Novafeltria, San Leo e Sant’Agata Feltria” - Romagna prosegue nel sostegno ai territori colpiti dagli eventi meteorologici straordinari che hanno messo a dura prova tante comunità. Secondo chiamamicitta.it

Musumeci,Cdm delibera stato emergenza per maltempo nel Vicentino - Il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di ... Lo riporta msn.com