Maltempo a Parma più di 2 milioni di euro

Sono 23 i cantieri per gli interventi previsti nel Parmense per oltre 2,1 milioni di euro. Â I finanziamenti sono legati alla ricostruzione, dopo i danni causati dal maltempo tra il settembre e l'ottobre 2024. Complessivamente sono 489 i cantieri per un piano da quasi 119 milioni di euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - euro - maltempo - parma

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati - Ancora un anno e mezzo di tempo per completare gli interventi finanziati con il pnrr. Entro la fine del 2026 i cantieri (fisici e non) dovranno chiudere i battenti.

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che definisce la distribuzione delle risorse destinate alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per le annualitĂ 2025-2027, introducendo nuovi criteri di riparto che sostituiranno quelli stabiliti dalla precedente delibera.

Maltempo, a Parma più di 2 milioni di euro; In arrivo altri 28 milioni per i danni causati dall’alluvione; Maltempo, all'Emilia-Romagna oltre 4 milioni di euro per 64 interventi nei Comuni colpiti.

Alluvione, dalla Regione 120 milioni di euro. Parma (PD): “Finanziati interventi a Novafeltria, San Leo e Sant’Agata Feltria” - Romagna prosegue nel sostegno ai territori colpiti dagli eventi meteorologici straordinari che hanno messo a dura prova tante comunità. Lo riporta chiamamicitta.it

Maltempo, venti milioni di euro per rialzarsi Emil Banca corre in ... - Maltempo, venti milioni di euro per rialzarsi Emil Banca corre in soccorso degli imprenditori. Riporta ilrestodelcarlino.it