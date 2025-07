Malore alla Feste medievali | salvato dai soccorsi un 70enne di Arezzo

Si sono chiuse in grande con i fuochi d’artificio sabato sera le Feste medievali di Offagna, giunte alla 38esima edizione. Si è verificato un episodio poco piacevole però. "All’ora di pranzo un nostro caro amico, il decano dei Cavalieri di Arezzo che avrebbero effettuato lo spettacolo la sera stessa si è sentito male e ha perso conoscenza. Sono intervenuti tre nostri ragazzi impegnati nei preparativi, di cui uno Vigile del Fuoco formato per queste emergenze che grazie anche all’utilizzo del defibrillatore posizionato davanti al Comune gli hanno salvato la vita e ora è fuori pericolo. Credo sia un gesto encomiabile che vada sottolineato e riconosciuto da tutta la comunità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore alla Feste medievali: salvato dai soccorsi un 70enne di Arezzo

