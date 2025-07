Malesia ' concordata la tregua tra Thailandia e Cambogia'

La Thailandia e la Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco "incondizionato". Lo ha annunciato Anwar Ibrahim, il leader della Malesia mediatrice tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Malesia, 'concordata la tregua tra Thailandia e Cambogia'

