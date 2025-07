Malamovida a Marina di Ravenna | soccorso un ragazzo in coma etilico

Ravenna, 28 luglio 2025 – Da una parte i danni legati al maltempo, dall’altra i soliti problemi figli della movida. È stato un altro sabato sera movimentato a Marina di Ravenna, dove i volontari dell’associazione nazionale carabinieri (Anc) sono intervenuti per facilitare la rimozione del tronco di un albero caduto su un’auto e per evitare che situazioni legate ad alcolici e litigi tra i ragazzi potessero degenerare. L’attività nella località ha impiegato una decina di persone, coordinate dal vicepresidente del nucleo Lorenzo Corbo per attività preventiva e controlli antialcol di sabato sera. Verso le 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malamovida a Marina di Ravenna: soccorso un ragazzo in coma etilico

In questa notizia si parla di: ravenna - marina - malamovida - soccorso

