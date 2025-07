Maignan capitano del Milan ecco i complimenti della nazionale francese

Milan, Maignan è il capitano: il portiere francese rompe una tradizione lunga oltre 60 anni. Ecco il messaggio della nazionale francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maignan capitano del Milan, ecco i complimenti della nazionale francese

In questa notizia si parla di: francese - maignan - capitano - milan

Maignan Milan, buone sensazioni sul rinnovo del portiere francese: le cifre e i dettagli - Maignan Milan, buone sensazioni sul rinnovo di contratto del portiere francese: le cifre e i dettagli sull’estremo difensore dei rossoneri Il Milan ha avanzato una proposta di rinnovo contrattuale per Mike Maignan, offrendo un prolungamento fino al 2028 con un ingaggio netto di 4.

Mercato Milan, Maignan nel mirino del Chelsea: il francese apre, ma l’offerta viene rifiutata - Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, si è mosso concretamente per Mike Maignan

Maignan al Chelsea, il francese spinge per la chiusura: il Milan intanto cerca il sostituto - Mike Maignan vicino al Chelsea, si accorcia la distanza tra domanda e offerta; i rossoneri intanto aprono i casting per il sostituto Mike Maignan è sempre più vicino al Chelsea.

#Maignan nuovo capitano del #Milan: arrivano le congratulazioni della nazionale francese #MilanPress Vai su X

Dopo 6 stagioni, 262 partite, 34 gol e 45 assist, termina l'avventura di Theo Hernandez al Milan. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino sinistro ha accettato di trasferirsi all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Al Milan andranno 25 milioni di euro. Ci eravamo tant Vai su Facebook

La Francia celebra Mike Maignan: primo capitano straniero del Milan dal 1961; Maignan nuovo capitano del Milan: arrivano le congratulazioni della nazionale francese; Maignan in bilico: il Milan riflette sul futuro del portiere francese.

Milan, nelle prossime settimane incontro per prolungamento di Maignan - Nelle prossime settimane il Milan si incontrerà con l’agente di Maignan per trovare un accordo per il prolungamento ... Secondo ilmilanista.it

Da Nordahl e Liedholm a Maignan: Milan, quando il capitano è straniero (dall'inizio) - Il portiere francese comincerà la stagione con la fascia al braccio: in passato è successo di rado, ma i predecessori... Segnala gazzetta.it