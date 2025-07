Mafie | anticipazioni sulle lezioni di Nicola Gratteri su La7 dal 17 settembre

Una delle novitĂ piĂą attese per la prossima stagione televisiva di La7 è l’arrivo di un nuovo format dedicato all’approfondimento sulla criminalitĂ organizzata, intitolato Lezioni di Mafie. Questa produzione, che andrĂ in onda in prima serata, si distingue per il suo approccio innovativo e per la presenza di figure di spicco nel panorama della lotta contro le mafie. Di seguito vengono forniti dettagli sulla data di debutto, i contenuti principali e i protagonisti coinvolti nel programma. la data di debutto e la programmazione. prima puntata il 17 settembre 2025. La trasmissione Lezioni di Mafie farĂ il suo esordio mercoledì 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mafie: anticipazioni sulle lezioni di Nicola Gratteri su La7 dal 17 settembre

Palinsesti La7: le carceri di Roberto Saviano, le “lezioni di mafie” con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da “Striscia la Notizia”. Insinna in stand by - Come ogni anno, in un albergo in centro a Milano, Urbano Cairo ha presentato i Palinsesti di La7, che quest’anno hanno come claim “ Sai cosa vedi ”.

Nicola Gratteri su La7 con Lezioni di Mafie - L’informazione e l’approfondimento politico saranno i pilastri di La7 anche per la stagione TV 2025/2026, ma un importante spazio avrà la mafia.

