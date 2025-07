Mafia scarcerata Patrizia Messina Denaro la sorella di Matteo | legatissima al boss e ai suoi segreti

Patrizia Messina Denaro, arrestata nel 2013, era stata condannata a 14 anni e mezzo di carcere in via definitiva per associazione mafiosa. Ha lasciato il carcere domenica dopo aver scontato la pena, tornando nella sua Castelvetrano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: patrizia - messina - denaro - mafia

Mafia, scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo: conosce tutti i segreti del clan - Arrestata nel 2013, ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa. Ieri mattina, ha lasciato il penitenziario di Vigevano

Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss: torna a Castelvetrano la custode dei segreti del clan - Anna Patrizia Messina Denaro è tornata a casa. Dopo quasi dodici anni di carcere, la sorella prediletta di Matteo, l’ultima ad arrendersi all’arresto, è uscita ieri mattina dal penitenziario di Vigevano.

Scarcerata per fine pena Patrizia Messina Denaro, sorella minore del boss Matteo - Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss stragista di Castelvetrano Matteo, catturato il 16 gennaio 2023 e morto nel supercarcere di L’Aquila il successivo settembre.

Mafia, scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo: conosce tutti i segreti del clan https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/28/news/patrizia_messina_denaro_sorella_matteo_scarcerata-424756411/?ref=twhl… Vai su X

Si terrà il 15 luglio, alle ore 20:30, in Piazza San Vincenzo a Ugento, la presentazione del libro "La Cattura – I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia" Vai su Facebook

Mafia, scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo: conosce tutti i segreti del clan; Mafia, torna in libertà Patrizia Messina Denaro; Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss che custodisce i segreti dei clan.

Mafia, scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo: legatissima al boss e ai suoi segreti - Patrizia Messina Denaro, arrestata nel 2013, era stata condannata a 14 anni e mezzo di carcere in via definitiva per associazione mafiosa ... Si legge su fanpage.it

Mafia, scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo: conosce tutti i segreti del clan - Arrestata nel 2013, ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa. Segnala msn.com