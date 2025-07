Maduro rivendica schiacciante vittoria a comunali in Venezuela

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha rivendicato oggi una schiacciante maggioranza dei comuni alle elezioni comunali, caratterizzate da un massiccio boicottaggio dell'opposizione. Il capo dello Stato ha affermato in un discorso che il suo partito, il Psuv, ha ottenuto la vittoria in 285 comuni su 335. Più di sei milioni di elettori hanno votato, ha annunciato l'autorità elettorale, accusata dai suoi detrattori di essere al soldo del capo dello Stato, con un tasso di partecipazione di circa il 44%. Oggi ricorre anche il primo anniversario delle elezioni presidenziali che hanno visto Maduro proclamato vincitore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maduro rivendica schiacciante vittoria a comunali in Venezuela

