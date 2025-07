Madre padre e figlia rischiano di annegare in mare | le cagnolone Maia e Nita si tuffano in acqua e li salvano

Le due cagnolone hanno aiutato la bagnina Bianca Marina Coluscu a riportare a riva la famiglia, scongiurando l'ennesima tragedia del litorale laziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cagnolone - madre - padre - figlia

Madre, padre e figlia rischiano di annegare in mare: le cagnolone Maia e Nita si tuffano in acqua e li salvano - Le due cagnolone hanno aiutato la bagnina Bianca Marina Coluscu a riportare a riva la famiglia, scongiurando l'ennesima tragedia del litorale laziale

Padre, madre e figlia salvati dai cani bagnino: riportati a riva da Maia e Nita - Attimi di paura per una famiglia ternana domenica sulla spiaggia libera di Montalto di Castro, in difficoltà a causa della corrente.