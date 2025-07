Made in Italy in saldo? Ecco cosa succede con i nuovi dazi

Secondo una stima del Thin tank Bruegel, l'Italia è il secondo Paese nell'Ue dopo l'Irlanda ad essere maggiormente colpito dalle conseguenze dei dazi. Seguono poi la Germania e la Francia. Si tratta di Paesi che hanno fatto dell'export verso gli Usa un modello economico vero e proprio, creando una dipendenza da cui al momento sarà complesso separarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Made in Italy in saldo? Ecco cosa succede con i nuovi dazi

In questa notizia si parla di: dazi - made - italy - saldo

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Dazi e vino, oscarwine alla Camera lancia un progetto in difesa del Made in Italy - Oscarwine, uno dei siti più letti sul vino in Italia, compie cinque anni e lo festeggia con un evento alla Camera dei Deputati.

Come reagire ai dazi USA e salvaguardare il Made in Italy: l’intervista al CEO di BIportal - Le nuove sfide dell’export: intervista a Claudio Pasqua, CEO di Biportal. In un momento in cui l’economia globale è segnata da tensioni commerciali e incertezze politiche, le piccole e medie imprese italiane si trovano ad affrontare nuove sfide sui mercati internazionali.

Chi paga il prezzo più alto per i dazi Usa in Italia; Tiene il made in Italy, saldo record al netto dell’energia; Dazi Usa, cosa importa l’Italia dagli Stati Uniti? Ecco i prodotti americani più venduti.

Dazi al 15%: l’impatto dell’intesa Ue-Usa sul made in Italy - Il nuovo accordo pesa sui settori italiani più esposti agli Stati Uniti: meccanica, moda, farmaceutica e agroalimentare in prima linea ... Segnala businesspeople.it

Far crescere il Sense of Italy per contrastare gli effetti dei dazi - Politiche per promuovere il turismo dall’estero vanno considerate in maniera integrata con le azioni di promozione del nostro export e vanno ulteriormente ... Secondo msn.com